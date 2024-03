2024-03-31 10:15:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەمڕۆ 31ی ئازار، پڕۆسەی دەنگدان بۆ هەڵبژاردنی شارەوانییەکان لە باکووری کوردستان و تورکیا دەستیپێکرد و هاوڵاتییان بەرەو سندوقەکانی…

The post دەنگدان بۆ هەڵبژاردنی شارەوانییەکانی باکووری کوردستان و تورکیا دەستیپێکرد appeared first on Esta Media Network.