2024-03-31 10:15:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

خالید شوانی رایگەیاند، لایەنە سیاسییەکانی کەرکوک لەسەر وەرەقەیەکی سیاسی بە رێژەی 75% رێککەوتوون ئەوەی ماوەتەوە ناکۆکی قووڵ نییە.…

