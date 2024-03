2024-03-31 11:15:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

فەرمانگەی میدیا و زانیاری حکومەتی هەرێمی کوردسان بڵاویکردەوە، سبەی دووشەممە 1ی نیسان لە سەرجەم دامودەزگاکانی هەرێمی کوردستان پشووی…

The post سبەی لەسەرجەم دامودەزگاکانی هەرێمی کوردستان پشووی رەسمییە appeared first on Esta Media Network.