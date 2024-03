2024-03-31 13:30:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

كرێكارێك لەكاتی كاركردنیدا لە باڵەخانەیەك لە هەولێر كەوتە خوارەوە و گیانیلەدەستدا. قوربانییەكە ناوی (سەعد مەلاحازم)ە و خەڵكی شارۆچكەی…

