2024-03-31 13:30:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

هەڤاڵ ئەبوبەکر پارێزگاری سلێمانی رایگەیاند، کێشەی هەرێم بۆ مووچە کاش یان کارت نییە، کێشەی نەبوونی نەختینەیە، هەرکاتێک بانکەکان…

The post هەڤاڵ ئەبوبەکر: کێشەی حکومەت بۆ دابینکردنی مووچە کاش یان کارت نییە کێشەی نەختینەیە appeared first on Esta Media Network.