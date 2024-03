2024-03-31 15:30:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

توێژینەوەیەکی کەنەدی ئاشکرایکردووە، بەهۆی ئەوەی ئەندامەکانی جەستەی مرۆڤ جیناتەکان هەڵدەگرن، دەکرێت نەخۆشیی زەهایمەر لە رێگەی چاندنی ئەندامەکانەوە بگوازرێتەوە…

