2024-03-31 18:30:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وتەبیژی حکومەتی عێراق رایدەگەیەنێت، بەنزین بە کوالێتیی بەرزتر و بە نرخی قبووڵکراو دابیندەکەین، دەشڵێت، “بڕیاری بەرزکردنەوەی نرخی بەنزین…

The post وتەبێژی حکومەتی عێراق: بەنزین بە کوالێتیی بەرزتر و بە نرخی قبووڵکراو دابیندەکەین appeared first on Esta Media Network.