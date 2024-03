2024-04-01 00:00:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەپێی ئەنجامە بەراییەكان لە ھەڵبژاردنی شارەوانییەكانی توركیا، پارتی گەلی كۆماری “جەهەپە”لە چەند پارێزگایەك لە پێش ئاكپارتییەوە و لە…

The post ئەنجامی بەرایی هەڵبژاردنی شارەوانییەكانی توركیا بڵاوكرایەوە appeared first on Esta Media Network.