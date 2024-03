2024-04-01 00:45:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەندامێكی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق رایدەگەیەنێت، هەرێمی كوردستان لیستی مووچەی مانگی سێ رەوانەبكات و بێ گرفت بێت مووچە رەوانەدەكرێت…

The post دارا سێكانیانی: بە بانكیكردنی مووچە دەبێت لە رێگای بانكە فیدراڵییەكانەوە بێت appeared first on Esta Media Network.