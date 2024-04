2024-04-01 09:45:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەكرەم ئیمام ئۆغلۆی كاندیی پارتی گەلی كۆماری-ی گەورە پارتی بەرهەڵستكاری توركیا، سەركەوتنی لە هەڵبژاردنی دوێنێی سەرۆكایەتیی شارەوانی ئیستانبوڵ-ی…

The post ئەكرەم ئیمام ئۆغلۆ كێیە؟ appeared first on Esta Media Network.