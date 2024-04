2024-04-01 09:45:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لەدوای ئەو شکستەی پارتەکەی لە هەڵبژاردنی شارەوانییەکانی تورکیا هێنای، رەجەب تەیب ئەردۆغان رایگەیاند، نکوڵی لە ئەنجامەکانی هەڵبژاردن ناکەین…

