2024-04-01 12:45:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

کونسوڵخانەی چین لە هەولێر نیگەرانی خۆی لە تێکچوونی دۆخی تەندروستیی هاوڵاتییەک بەهۆی شامپۆیەکی چینییەوە دەربڕی و ئامادەیی خۆیانی…

