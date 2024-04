2024-04-01 13:45:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی دارایی عێراق بڵاویکردەوە، دەستی بە پڕۆسەی دابەشکردنی مووچەی مانگی نیسانی خانەنشینانی سەربازیی و شارستانی کردووە و پارەی…

The post لە عێراق پڕۆسەی دابەشکردنی مووچەی مانگی چواری خانەنشینان دەستیپێکرد appeared first on Esta Media Network.