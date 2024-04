2024-04-01 17:00:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەپێی بڕیاری سەرۆکایەتیی شارەوانیی هەولێر، ئەو شۆفێرەی زبڵ و خاشاکی فڕێدایە سەر شەقام، سزای سێ رۆژ کاری ژینگەپارێزیی…

