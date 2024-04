2024-04-01 21:00:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆكی كۆمەڵەی كێڵگە پەلەوەرییەكان رایدەگەیەنێت، بۆ جەژنی رەمەزان نرخی مریشك بەرزنابێتەوە و دەشڵێت، “شەوی رابردوو یەك كیلۆ مریشك…

The post نازم عەبدوڵا: بۆ جەژن نرخی مریشك بەرزنابێتەوە appeared first on Esta Media Network.