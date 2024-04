2024-04-02 09:45:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پزیشكێكی سلێمانی لەسەر ئەركی خۆی دەیان نەمام لەسەر شەقامی بازنەیی مەلیك مەحمود دەڕوێنێت. پزیشكەكە بۆ ساڵی سێیەمە هەڵمەتی…

