2024-04-02 09:45:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی پاسپۆرتی سلێمانی بڵاویکردەوە، بۆ راییکردنی مامەڵەی هاوڵاتیان چیدی کار بە ناسنامەی باری شارستانی و رەگەزنامە ناکەن و…

