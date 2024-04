2024-04-02 13:00:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لیژنە هاوبەشەکانی قائیمقامیەتی سلێمانی بڵاویکردەوە، لە مانگی رابردوودا بڕێکی زۆر لە سەوزە و میوەی خراپبوو دەستیبەسەردا گیراوە کە…

The post لە سلێمانی شەش تۆن پەتاتە لەناوبران appeared first on Esta Media Network.