2024-04-02 15:15:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دەستەی دەستپاکیی عێراق بانگهێشتی عەلی عەلاوی وەزیری پێشووی دارایی عێراقی کردووە بەمەبەستی شایەتیدان لەبارەی کۆکردنەوەی سامانی بەرپرسانی وڵات…

The post دەستەی دەستپاکیی عێراق بۆ شایەتیدان بانگێشتی وەزیری پێشووی دارایی دەکات appeared first on Esta Media Network.