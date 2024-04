2024-04-02 15:15:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بڕیارە كۆتایی ئەم هەفتەیە پارتی سۆسیال دیموكراتی كوردستان كۆنگرەی هەشتەمی خۆمی ئەنجامبدات. فەرهاد تۆفیق، وتەبێژی پارتی سۆسیال دیموکراتی…

The post پارتی سۆسیال دیموكرات كۆنگرە دەبەستێت appeared first on Esta Media Network.