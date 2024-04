2024-04-02 15:15:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

قوباد تاڵەبانی رایدەگەیەنێت، “پێویستە هەڵبژاردنێکی پاک و بێگەرد لەو وادەیەی کە لەلایەن سەرۆکایەتیی هەرێمەوە دیاریکراوە ئەنجامبدرێت و نابێت…

