2024-04-02 18:00:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی پێشمەرگە رایگەیاند، رۆژی یەكشەممەی داهاتوو مووچەی مانگی ئازاری لیواكانی پیادەی وەزارەتی پێشمەرگە دابەشدەكرێت. بەپێی راگەیەندراوێكی وەزارەتی پێشمەرگە…

The post وەزارەتی پێشمەرگە: مووچەی لیواكانی پیادە دابەشدەكرێت appeared first on Esta Media Network.