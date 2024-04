2024-04-02 18:00:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرپەرشتیاری كەركوك ــ سەڵاحەدینی یەكێتیی نیشتمانیی كوردستان رایدەگەیەنێت، لە ماوەی كەمتر لە مانگێك ئیدارەی نوێی كەركوك پێكدەهێندرێت و…

