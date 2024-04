2024-04-02 21:45:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە سنووری پارێزگای بەسڕە بارھەڵگرێك خۆیكرد بەناو ژمارەیەك خوێندكاردا و بەهۆیەوە 6 خوێندكارانی گیانیان لەدەستدا و 14ی دیكەش…

