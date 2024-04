2024-04-02 23:00:10 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەندامێكی سەركردایەتیی یەكێتی رایدەگەیەنێت، یەكێتی سوورە لەسەر ئەنجامدانی هەڵبژاردن لە كاتی خۆیدا و دەشڵێت، “هەڵبژاردن دوابخرێت مەترسی لەسەر…

The post لەتیف نێروەیی: هەڵبژاردن دوابخرێت مەترسی لەسەر قەوارەی هەرێم دروستدەبێت appeared first on Esta Media Network.