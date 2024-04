2024-04-02 23:45:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزیری دادی عێراق رایدەگەیەنێت، بەپێی بەدواداچوونەكانمان هیچ گرفتێك لە ناردنی مووچەی مووچەخۆرانی هەرێم نییە و حكومەتی عێراق پابەندە…

