2024-04-03 01:30:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی دارایی هەرێم رایدەگەیەنێت، وەفدێكی هەرێم بۆ چارەسەركردنی پرسی بودجە و مووچەی فەرمانبەران و مووچەخۆرانی هەرێمی كوردستان و…

The post وەفدی هەرێم بۆ پرسی مووچە و بودجە بەرەو بەغداد بەڕێکەوتن appeared first on Esta Media Network.