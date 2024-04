2024-04-03 10:00:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

نرخی نەوتی خاو بەرزبوونەوەی بەخۆیەوە بینی لەسەر ئاستی جیهان و بەرمیلێک نەوتی خاوی برێنت لە ئەمڕۆدا گەیشتە 89.12…

The post بەرمیلێک نەوتی خاوی برێنت لە 90 دۆلار نزیکبووەوە appeared first on Esta Media Network.