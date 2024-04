2024-04-03 12:00:09 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

كێشەی مووچەی بەشێك لە پێشمەرگە و هێزە ئەمنییەكانی هەرێم روو لە چارەسەرە و بەپێی زانیارییەكان رەزامەندی لەسەر خەرجكردنی…

The post بەغداد مووچەی هێزە ئەمنییەكانی هەرێم دەنێرێت appeared first on Esta Media Network.