2024-04-03 14:30:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەرپرسێكی یەكێتی رایدەگەیەنێت، دواخستنی هەڵبژاردن لە دەستی کۆمسیۆنی عێراقدایە نەک حزب و لایەنە سیاسییەکان. لەتیف نێروەیی لێپرسراوی بۆردی…

The post لەتیف نێروەیی: دواخستنی هەڵبژاردن لە دەستی کۆمسیۆندایە نەک لایەنە سیاسییەکا appeared first on Esta Media Network.