2024-04-03 15:15:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بڕیار رەشید ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەران رایگەیاند، گەر وەفدی هەر‌ێم لەگەڵ بەغداد هەماهەنگی بکات هەفتەی داهاتوو مووچەی مانگی ئازار…

