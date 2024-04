2024-04-03 18:15:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەندامێكی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق رایدەگەیەنێت، بە دواداچوونمان بۆ سێ مووچەی نەدراوی ساڵی رابردووی مووچەخۆرانی هەرێم كردووە كە بەپێی…

The post بۆ سێ مووچە نەدراوەكەی هەرێم، عێراق بڕیاریدا appeared first on Esta Media Network.