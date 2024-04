2024-04-03 21:15:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

كۆمسیۆنی باڵای سەربەخۆی ھەڵبژاردنەكان لقی سلێمانی دەرفەتی كاركردن وەك كارمەند لە رۆژی دەنگدان بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی كوردستان بۆ…

The post كۆمسیۆن فەرمانبەران و دەرچووانی زانكۆ و پەیمانگاكان ئاگاداردەكاتەوە appeared first on Esta Media Network.