2024-04-03 22:15:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دەزگای ئاسایشی هەرێم روونكردنەوەیەك بڵاودەكاتەوە و رایدەگەیەنێت، ئێوارەی ئەمڕۆ تەرمی هاوڵاتییەكی تەمەن 44 ساڵ لە گوندی ئەڵمانی لە…

The post دەزگای ئاسایشی هەرێم روونكردنەوەیەك بڵاودەكاتەوە appeared first on Esta Media Network.