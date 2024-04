2024-04-03 22:15:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سبەینێ مووچەی مانگی 12ی ساڵی رابردووی مامۆستایانی وانەبێژ دابەشدەكرێت و پارەی پێویست ئامادەكراوە. عومەر محەمەد یاریدەدەری بەڕێوەبەری گشتیی…

