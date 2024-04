2024-04-04 00:15:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی دارایی هەرێم رایدەگەیەنێت، وەفدی هەرێم لە دوای چەندین دیدار و كۆبوونەوەی گرنگ و سەركەوتوو و تەواوكردنی رێكارەكانی…

