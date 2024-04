2024-04-04 10:45:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

کۆمسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق عەبدوڵای حاجی مەحمودی لە ریزەکانی پارتی سۆسیال دیموکراتی کوردستان دوورخستەوە. لە نووسراوێکی رەسمیدا…

The post عەبدوڵای حاجی مەحمود لە ریزەکانی پارتی سۆسیال دیموکراتی کوردستان دوورخرایەوە appeared first on Esta Media Network.