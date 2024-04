2024-04-04 15:30:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئینستیتیوتى پەی لە راپۆرتێكدا رایدەگەیەنێت، پێویستە كاربكرێت بۆ ئەوەی هەرێم پارێزراو بێت و هەڵبژاردنیش نەخرێتە تونێلێكی داخراوەوە و…

