2024-04-04 15:30:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پارێزگاری سلێمانی لە لێدوانێکیدا رایدەگەیەنێت، ”هەژماری من قۆناغی دووەمە و سەرەتا دەبێت کێشەی متمانەی بانکی چارەسەر بکرێت و…

The post هەڤاڵ ئەبوبەکر: هیچ پێویست ناکات زۆر لە کەس بکرێت کە لەکوێ هەژمار دەکاتەوە appeared first on Esta Media Network.