2024-04-04 21:30:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەمڕۆ 75 ساڵ بەسەر دروستکردنی هاوپەیمانی ناتۆ تێپەڕبوو، لەگەڵ ساڵرۆژیدا، جۆ بایدن، سەرۆکی ئەمریکا راگەیاند، وڵاتەکەی پابەندیی تەواوی…

