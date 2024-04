2024-04-04 22:30:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لێپرسراوی مەكتەبی سكرتاریەتی سەرۆك مام جەلال پەیامێكی پیرۆزبایی ئاڕاستەی محەمەد حاجی مەحمود دەكات بەبۆنەی بەڕێوەچوونی كۆنگرە و هەڵبژاردنەوەیان…

