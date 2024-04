2024-04-04 23:30:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لیوبۆڤ درۆزدۆڤا، پزیشکی پسپۆڕی دەروونی دەڵێت، “کاتێک مرۆڤ بەردەوام لە سترێس و دڵەڕاوکێدا دەبێت، وردە وردە هێزی کەمدەبێتەوە…

The post پزیشکێک: فشاری دەروونی کاریگەری لەسەر تەندروستی مرۆڤ دەبێت appeared first on Esta Media Network.