2024-04-05 00:30:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وتەبێژی پارتی سۆسیال دیموكراتی كوردستان رایدەگەیەنێت، لە شەڕەكەی گوڵەخانە پێشمەرگەیەكمان گیانیلەدەستدا و یەكێكی دیكەش بریندارە. د. فەرهاد تۆفیق…

The post وتەبێژی پارتی سۆسیال دیموكراتی كوردستان پەیامێك بڵاودەكاتەوە appeared first on Esta Media Network.