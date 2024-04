2024-04-05 00:30:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆكی نوێنەرایەتیی حكومەتی هەرێم لە بەغداد رایدەگەیەنێت، بەغداد بەر لە جەژن پارەی تەرخانكراو بۆ مووچەی مانگی سێ دەنێرێت.…

