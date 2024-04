2024-04-05 09:30:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بڕیارە بەر لە جەژن دابەشكردنی مووچەی مانگی ئازار لە هەرێم دەستپێبكات، ئەمەش دەبێتە یەكەمجار لەماوەی زیاتر لە دە…

The post دەست بە دابەشكردنی مووچەی مانگی ئازار دەكرێت appeared first on Esta Media Network.