2024-04-05 09:30:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دەزگای ئاسایشی هەرێم رایدەگەیەنێت، لە شەڕەكەی گوڵەكانە كەسێك كوژراوە و چواری دیكە برینداربوون و دەشڵێت، تۆمەتبارێكیش دەستگیركراوە. بەرەبەیانیی…

The post دەزگای ئاسایش ئاماری قوربانییانی شەڕەكەی گوڵەخانە ئاشكرادەكات appeared first on Esta Media Network.