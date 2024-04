2024-04-05 15:15:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

حزبی سۆسیال دیموكرات رووداوەكەی شەوی رابردووی گوڵەخانە بە هەوڵێك بۆ لەكەداركردنیان ناودەبات. راگەیاندنی حزبی سۆسیال دیموکراتی کوردستان راگەیەندراوێكی…

The post سۆسیال دیموكرات راگەیەندراوێك لەبارەی شەڕەكەی شەوی رابردوو بڵاودەكاتەوە appeared first on Esta Media Network.