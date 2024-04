2024-04-05 17:15:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی بازرگانیی عێراق بڵاویکردەوە، لە سبەینێ شەممەوە دەست بە دابەشکردنی سێیەم بەشە ئاردی ئەمساڵ دەکرێت بەسەر بریکارەکانی ئارددا…

