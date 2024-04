2024-04-05 18:30:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

د. نەرمین مەعروف، ئەندامی لیژنەی دارایی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق دەڵێت، “چارەسەرکردنی قەیرانی چەند ساڵەی مووچە و بودجەی هەرێم…

The post نەرمین مەعروف: لە ماوەی دوو ساڵی رابردوو پێداگری بۆ چارەسەری پرسی مووچە کاری لەپێشینەی سەرۆک بافڵ بووە appeared first on Esta Media Network.