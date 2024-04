2024-04-05 22:00:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەری بانکی پیشەسازی سلێمانی لە لێدوانێکدا بە ئێستای وت، “هەموو ئامادەکارییەکان کراون بۆ دەستپێکردنی دابەشکردنی مووچە و سبەی…

The post بانکەکانی سلێمانی ئامادەکاریی تەواویان کردووە و هیچ گرفتێک لە دابەشکردنی مووچەدا نابێت appeared first on Esta Media Network.